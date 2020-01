María Fernanda Yepes se mostró sin maquillaje y enamoró a sus fanáticos

View this post on Instagram

Desde la calma del campo, desde el silencio de la montaña, sin filtros ni maquillaje… Te deseo un año lleno de conciencia. Te deseo un año más real, menos artificial. Un año para SEMBRAR. . Siembra la tierra, siembra buenas relaciones, proyectos, buenas intenciones …menos cosas innecesarias y más actos de amor!!! Te deseo mucha paz en tu hogar y tu corazón ❤️🙌🏻✨ #2020 #añodelaconciencia #añosemilla #felizcomienzo