El duro momento que viven la actriz Mabel Moreno y su familia

Han sido unos días duros para mi y para mi familia pero seguro me ha dejado lecciones… la vida es frágil muy frágil y el amor invencible. Y no hablo solo del amor de mis abuelos, estos días he sido testigo de cuanto amor hay en el mundo, veo a mi madre @militzasuarez1y mis adoradas tías @jaspolo y @tita.cotes valientes mujeres, ahí, al pie del cañón, yo me he quebrado mil veces en estos días y las veo a ellas firmes con fe, fuertes y poderosas. Gracias a cada una, a su manera, mostrando su infinito amor… @jaspolo solo puedo decir que te admiro por tu corazón gigante y por la entrega a tus padres (mis abuelos) al día de hoy olivita esta mucho mejor ya en casa con su Roberto, con los de siempre, con sus amados, gracias infinitas a Dios que me permite verla en pie. Gracias a todos los angelitos de la clínica avidanti en Santa Marta que fueron parte de esa red de amor que ha cubierto cada paso de mi olí, gracias a las personas de la clínica reina Catalina en Barranquilla que la cuidaron muy bien en especial ale en la entrada, solo puedo decir gracias familia por tanto amor, gracias a todos los buenos amigos que han estado tan pendientes y las fans que también lo han estado, gracias primita @linamcotes por capturar esta imagen y mi @mariacamilaos tan valiente y amorosa❤️