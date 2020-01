¿Problemas? Jéssica Cediel se sinceró sobre los "días difíciles" que está viviendo

View this post on Instagram

Familia hoy estoy sentimental y quiero compartir estas palabras con ustedes… 🙏🏻 Estoy eternamente agradecida con Dios por todas las cosas que me ha dado. PUES SÓLO ME DEBO A EL💗. Estoy inmensamente agradecida con la vida porque a pesar de las circunstancias que estoy atravesando en este momento me da una nueva oportunidad. 💞 Familia en estos días tan difíciles he aprendido a ver las cosas aun con más calma. Me siento tranquila, plena y feliz sentimentalmente. Me siento amada de verdad. Me siento apoyada de corazón por parte de aquellos que de verdad me quieren sin ningún tipo de interés. Me quieren a mi… no a la “figura pública” y eso para mi no tiene precio. Porque tristemente a veces a algunos se les olvida que soy una mujer normal. Común y corriente. Ciudadana del mundo como tú y como yo. Definitivamente el tiempo es el mejor maestro, el mejor amigo, el máximo consejero… La sabiduría que te da la experiencia se complementa con el tiempo. Aprendes a abrir los ojos, aprendes a priorizar tus objetivos, aprendes a seleccionar tu gente, aprendes a CUIDAR tu vida. Y TÚ VIDA es lo que más importa. A mi me enseñaron a ser una guerrera! Y mientras Dios me tenga en este mundo seguiré de su mano dando la batalla hasta el final. 💕 Besos a [email protected] por aquí! Que nunca les falte la salud y el amor! 💛