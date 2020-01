El gracioso comentario de Claudia Bahamón a Carolina Cruz por su rutina de ejercicio

View this post on Instagram

#CaroCruzSinExcusas 1. 4 series de 20 con bandas #CaroCruzSinExcusas 2. 4 series de 20 arriba y 4 series de 20 abajo con bandas #CaroCruzSinExcusas 3. 4 series de 20 por cada lado con bandas #CaroCruzSinExcusas 4. 4 series de 20 por cada pierna con bandas #CaroCruzSinExcusas 5. 4 series de 20 con cada pierna 6. 4 series de 15 7. 4 series de 20 a 25 con bandas #CaroCruzSinExcusas 8. 4 series de 50 con bandas #CaroCruzSinExcusas 9. 4 series de 15 10. 4 series de 10 con cada pierna