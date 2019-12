"Alborotando el avispero": el video de la 'Pupuchurra' mostrando sus nalgas mientras se broncea

View this post on Instagram

#tbt ♥️ Hola amigos bellos! Últimamente no se en q día ando. Apenas caí en cuenta de q es jueves de #tbt y aquí les dejo esta linda foto de @hernanpuentes . Por esos días estaba terminando de grabar Hasta que la Plata nos separe #hqlpns #claudita. Fueron días felices, pero no superan los q estoy viviendo actualmente. Me siento contenta y agradecida de llegar el sábado a mis 46 sintiéndome feliz, libre, madura, despierta, con mucho aprendizaje, llena de sueños y sobre todo llena de Dios. #actriz #actrees #undiaalavez @team_marthabolanos ♥️