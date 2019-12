¿Melissa Martínez se queda sin trabajo luego del final de 'Central Fox Colombia'?

View this post on Instagram

Hoy se emitió el último Central Fox Colombia, un proyecto en el que fui feliz en extremo, un reto periodístico distinto a los que estaba acostumbrada, hoy se cierra un ciclo que me permitió conocer personas maravillosas y aunque siento mucha melancolía y como dirían en portugués SAUDADE de él que fuera mi set debo asumir que los finales pueden ser el principio de algo más grande. En 2020 otros retos periodísticos me esperan y a mis compañeros que hoy en Bogota despidieron este que era como un hijo también, me seguiré preparando y pondré de nuevo todo mi empeño y nos veremos pronto. Entender qué hay una dinámica nos hace crecer. Evolucionar. 🙏🤝 Gracias central por los amigos que me dejaste 🤝 vamos a luchar por mas sueños 🙏🤜🏽🤛🏽 siempre de la mano de Dios, siempre con profesionalismo y todoooooo el amor.