La versión de “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber fue presentada este lunes por la organización Billboard como la canción en español más importante de esta década en una lista de 10 títulos, seguida por una bachata, por otros siete temas de reguetón y por una salsa. “Despacito” es el mejor tema latino de la década, según Billboard.

El tema, escrito por el puertorriqueño Fonsi y la panameña Erika Ender, también alcanzó el noveno lugar entre las 100 canciones más importantes en general de la década.

El segundo tema latino más importante de la década para Billboard -la más importante en medición de popularidad musical internacional- fue “Propuesta indecente”, la bachata de Romeo Santos que incluye acordes de tango y cuyo video fue filmado en Buenos Aires, con la aparición de Eiza González.

El tercero fue “El Perdón”, la colaboración con Enrique Iglesias que marcó el relanzamiento de la carrera internacional de Nicky Jam. El cuarto, también a cargo del artista español, fue “Bailando”, la exitosa canción que además lleva la firma de los cubanos Descemer Bueno y Gente de Zona.

