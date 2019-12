Paula Andrea Betancur compartió un tierno video de su hija diciendo su primera palabra

View this post on Instagram

Lo logramos!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 después de repetirle un millón de veces mamá por fin hoy dice papá. Me la como a besos 😘😘😘😘😘😘😘 mi bendición, mi regalo del cielo. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻