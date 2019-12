Lorena Meritano se desnuda para mostrar su completa recuperación

View this post on Instagram

#buendía #sinfiltros … Addenda: Al que le moleste no mire, así de simple. Sean felices. Yo lo soy y vivo y dejo vivir… Más amor y menos críticas entre mujeres. Nada más hermoso que desnudarnos en cuerpo y alma. Lo hago desde que tengo uso de razón en todos mis estados y lo seguiré haciendo mientras se me antoje. Porque si. Los amo profundamente. Abrazos desde el alma. #libertad #amor #yledijeamicuerpoteamo ❤️