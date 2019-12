Las fuertes críticas a Susy Mora por foto en bikini

View this post on Instagram

El universo es increíble y llega a nosotros con mensajes impecables… 🪐⭐️💫 Mis flores de ALELÍ 🌸 Cuando tenía como 8 años mi abuela me regaló un escrito que decía: “Susana significa Flor de Alelí”, hace 1 año me las tatué y en este viaje las vi por primera vez en mi vida y me las llevé para siempre! 🙌🏼 My Paradise @casacoraje 🌴