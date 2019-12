El "mechudo" que sería el nuevo amor de Amparo Grisales

View this post on Instagram

Les entrego este hermoso regalo en esta época de FRECUENCIAS ELEVADAS DE ENERGIA ESPIRITUAL- EL PADRE NUESTRO DECODIFICADO. En compañía de el gran Escritor Filósofo Antropólogo GUILLERMO FERRARA @guillermoferrara Las 7 frases del Padre Nuestro explicadas desde la METAFÍSICA para que lo disfruten y lo abracen con el corazón ❤️cuando eleven sus plegarias!!! Con Amor y mucha Luz!!! https://share.icloud.com/photos/0-BYBjEjVQbSiWDElvn0TdpjQ Allí lo encontrarán completo !!!😍 De lo contrario los invito para💕que entren al Instagram de @guillermoferrara y ahí si lo podrán ver todo!!! Y además se van a encontrar con unos vídeos espectaculares …. !!