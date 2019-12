(Foto) Así le quedaron los labios a Catalina Acosta tras quitarse los biopolímeros

View this post on Instagram

“Por favor mujeres, no nos hagamos bobadas. Aceptémonos como somos. Todas somos bellezas diferentes” ✨ Este es el mensaje que @catalinaacostaa, Señorita Colombia 1999 quiere trasmitir luego de que sufriera un problema de salud en sus labios debido a unas filtraciones que se realizó unos años atrás. En @entretenimientorcn deseamos su pronta recuperación 🙏🏻 #entretenimientorcn #CatalinaAcosta