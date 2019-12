Los lujos en la boda de Melissa Martínez que pocos notaron

View this post on Instagram

Luego llegó el momento de la ceremonia y la sonrisa no se me borró en ningún momento, tenía la certeza y la seguridad que da el saber que escogiste un gran compañero de vida @mati.mier lloraba emocionado y bueno, comenzó el desfile de talento de @bodasdavidbetancur quien fue el encargado de toda la decoración, el altar y el camino infinitamente cuidados, creí que con el sol podrían dañarse pero las hortensias y rosas se veían como recién cortadas @bodasdavidbetancur naciste para cumplir sueños de novias locas y románticas como yo 😻🙏🥂 mi séptimo hermano eres tu, nos separaron al nacer 🙏 @carolinachaux y el hicieron el MEJOR equipo, todoooo se dio como queríamos @chauxbodasyeventos ❤️🙏 el personal del hotel puso todo su amor y trabajo para lograr vivir un sueño como este @santamarta.marriott además DIOS NOS REGALÓ UN 🌅 DIVINO PH: @jeysonbecerrafoto #destinationwedding