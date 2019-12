¿Lina Tejeiro y su novio ya terminaron? Eso creen algunos de sus seguidores luego de una declaración 

View this post on Instagram

Que gran experiencia 🤩 hoy salimos a buscar trufas (tartufo) 🍄 en los bosques de Alba, Italia 🇮🇹 con Sky y Luna perritos entrenados para esto. Realmente fue muy linda esta experiencia y más junto a mi amor♥️ @ncapuozzo la repetiría mil veces. 🥰 Si vienen a Alba y quieren tener esta experiencia el indicado es @francesco_tarraran Gracias @mimmoalbaelanghe_ por las atenciones aquí en Alba y @tomasrincon8 por coordinarnos todo. 🙌🏻SOY MUY FELIZ😁 (Desliza para ver los videos donde Sky y Luna encontraron una trufa blanca que puede costar unos 200€)