La presentadora de Caracol supo mantenerlo sin caer en el escándalo. Empresa de Carolina Cruz cayó en la quiebra y pocos se habían enterado.

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de la televisión.

En la actualidad la vemos en Caracol, siendo una de las presentadoras de Día a Día.

Sin embargo, más allá de la televisión, Carolina es modelo y empresaria.

Y justamente, hablando de su faceta como empresaria, se destapó en la nueva edición de la revista Aló, de la cual es portada.

Allí la publicación reveló que su empresa había quebrado.

Empresa de Carolina Cruz cayó en la quiebra

Y es que los gastos comenzaron a superar las ganancias y el dinero no entraba por ninguna parte.

No obstante, Carolina ha logrado superar este difícil momento.

"A los que han preguntado por mi empresa, vamos para arriba de la mano de Dios", dijo la presentadora colombiana.

Sobre su aparición en la publicación, Carolina afirmó lo siguiente:

"MIL GRACIAS por dejar que abriera mi corazón en una entrevista llena de respeto y amor, una entrevista llena de sentimientos encontrados para contar todo lo que ha pasado en este año, mucho aprendizaje y agradecimiento a DIOS porque aunque no han sido fácil las pruebas que he tenido que pasar, me han fortalecido y me han hecho entender que desde el AMOR, la PACIENCIA y la DEDICACIÓN todo, absolutamente todo es posible".

