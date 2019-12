Por viajar a Brasil han dicho que volvió con el jugador, aunque eso es mentira. Andreína Fiallo dejó callado a seguidor que la criticó por "volver" con Fredy Guarín.

Andreína Fiallo es la expareja del futbolista Fredy Guarín.

Estuvo en medio del escándalo de la relación y supuesta infidelidad de este con Sara Uribe.

Pero hace algunos días, ella llevó a sus dos hijos hasta Brasil, para que visitaran a su padre.

Y eso generó que se rumorara una posible reconciliación.

Esto empezó porque Sara Uribe se devolvió a Colombia con su hijo Jacobo, también del jugador.

Y muchos comenzaron a especular la separación de la presentadora y el jugador.

Por supuesto, en el Instagram de Andreina muchos se refieren al tema. Ella ignora casi siempre esto.

Pero en esta ocasión, decidió responder. Luego eliminó el comentario.

Se trató de un seguidor que le preguntó si había vuelto con Fredy.

Ella solo respondió: "¿Armaste una cuenta falsa para crear toda esta novela?".

El comentario y la respuesta podrá verlo a continuación:

Andreína Fiallo dejó callado a seguidor que la criticó

Cabe recordar que hace algunos días Sara Uribe estalló en redes, pidiendo que no hablaran más sobre su vida.

"Me importa un culo lo que la gente opine, de puertas para adentro, ustedes no me están trayendo la comida. No te creas el cuento de agradarle a todo el mundo", aseguró.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar