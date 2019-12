Desde esta noche no lo veremos en la pantalla chica. ¿Por qué dejarán de emitir Yo me llamo? Se preguntan los televidentes en redes sociales.

A muchos los tomó por sorpresa que desde la semana pasada comenzaran los promocionales del Festival Internacional del Humor, que empezará a emitirse este lunes a las ocho de la noche.

Un hecho que a muchos no les gustó, teniendo en cuenta que el año pasado Yo me llamo presentó a su ganador en diciembre, pero este año no será así.

Y es que los televidentes tendrán que esperar hasta febrero de 2020 para conocer al nuevo ganador.

¿Por qué dejarán de emitir Yo me llamo?

#FestivalInternacionalDelHumor | Llega la cita perfecta para compartir en familia cada noche, llena de risas, magia y mucha diversión. No te lo pierdas esta noche a las 8:00 p.m. https://t.co/1QnAB5ClBx pic.twitter.com/1ntXH0wWnB — Caracol Televisión (@CaracolTV) December 16, 2019

Justamente, por esta razón, varios televidentes se preguntan por qué cortaron el programa.

La respuesta tiene que ver con la temporada decembrina, que implica las vacaciones de muchas personas.

Personas que tal vez se desconecten de Caracol y no puedan ver el reality.

Así que para que ninguno se pierda los últimos capítulos, Yo me llamo volverá hasta el próximo 7 de enero en su mismo horario.

El reality de Caracol es en la actualidad el programa más visto por los colombianos.

Esto de acuerdo a cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

Los nueve imitadores despidieron el especial de Navidad de @YomeLlamo

👉https://t.co/KyQD3LonKJ pic.twitter.com/DUdZPUQfi3 — Caracol Televisión (@CaracolTV) December 14, 2019

