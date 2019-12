El mensaje que borró ex de Jessica Cediel cuando ella presentó a su novio

View this post on Instagram

Toda aventura comienza con una sonrisa 🤪🖤 Precaución ⚠️: la sonrisa puede ser contagiosa💥 Adventure begins with a beautiful smile🤪🖤 Caution⚠️: smile could be contagious 💥 @mackroesch 🦍🐒💋 Foto: @pipejaramillos