ExSeñorita Colombia confesó haber sido víctima de biopolímeros en sus labios.

Hoy amanecieron mis labios muyyyy inflamados🙊🙊. Ha sido incomodo los puntos porque ya se pusieron duros y me pican y a ratos me duele. Afortunadamente hoy me los quitan 🤐 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻. Varias mujeres me han escrito contándome que se querían rellenar los labios, y desde que vieron mi testimonio decidieron no hacerlo. Me alegra en el alma saber que estoy contribuyendo para evitar que se hagan estas bobadas. Hace varios años no se sabía las consecuencias, pero ahora si. Así que pilas no cometan errores .🤦🏻‍♀️