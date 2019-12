Y lo hizo con una foto ligera de ropa. Hija de Marbelle mostró las voluptuosas nalgas que heredó de su madre.

Muchos conocieron a Rafaella cuando tan solo era una niña.

Y es que, siendo aún muy pequeña, se convirtió en la protagonista de Amor sincero, novela de RCN que contó la vida de su madre.

Ahora Rafaella es toda una mujer, y no duda en derrochar sensualidad en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Y volvió a hacerlo hace poco, con una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

Se trata de una foto en la que se le puede ver vestida con camiseta, botas y una tanga.

Y es gracias a eso que queda al descubierto el gran trasero que tiene.

Junto a la imagen compartió el siguiente mensaje:

“I got if from my mama (Lo heredé de mi madre)”, dejando claro de dónde venía su buen cuerpo.

Hija de Marbelle mostró las voluptuosas nalgas que heredó de su madre

En la actualidad Rafaella se encuentra enfocada en su carrera musical.

Y además de eso, no duda en subir constantemente contenido a sus redes.

Fotos y videos en los que también aparece su madre, reflejando la buena relación que tienen.

Por eso suma más de 487 mil seguidores en su Instagram.

