Más de un televidente terminó molesto. "Amparo odia a Montaner y la producción a Valerie": dicen televidentes por polémico capítulo de Yo me llamo.

El reality que ya se encuentra en su recta final, dio de qué hablar por su episodio de este martes.

Y es que, a pesar de su talento, Ricardo Montaner volvió a quedar en la cuerda floja.

Un hecho que no les gustó a varios televidentes, quienes afirmaron que no estaban de acuerdo, y para rematar, culparon a Amparo Grisales por la decisión.

Pero eso no fue todo. Además de lo sucedido con Montaner, otros criticaron la forma de vestir de Valerie, asegurando que se está volviendo "vulgar" para el horario es que es presentado el programa.

Estos fueron algunos comentarios de los televidentes colombianos en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia todas las noches:

#YoMeLlamo conclusion del programa de hoy: Amparo odia a montaner y la produccion a Valerie. — Ceratiana (@Ceratiana1) December 11, 2019

@Amparo_Grisales No pues, habló la reencarnación de Isadora Duncan. Ricardo Montaner (yo me llamo) tiene más swing que tú. Exiges tanto en el baile, pero se nota que no te has visto bailando. Te ves arítmica hasta sentada #YoMeLlamo — Zaida Ibarra (@ZaidaIbarra6) December 11, 2019

#YoMeLlamo también deberían exigirle a Ricardo Arjona, pues el se ganó un #YoMeLlamo y está renuente a los cambios físicos. — mary santos 💛💛💙❤ (@mamapachita33) December 11, 2019

@valeriedomi por q no le dices a los de vestuario de @YomeLlamo #YoMeLlamo q te pongan dos tapa pezones y un hoja de Parra en el frente y "no dejas nada a la imaginación.." Q denigrante como te tienen.. q asco esa búsqueda de rating. No tienes voz ni voto? — jenny salamanca (@jennysalamancag) December 11, 2019

Los que visten a @valeriedomi en #YoMeLlamo son dueños de un #SexShop o qué están a punto de sacarla desnuda. — LuisCarlosVelasco 🇨🇴 (@Velitalc) December 11, 2019

Sobre la nueva temporada del reality, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

