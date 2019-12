Comediantes se reunirán en el Teatro Patria a favor de los niños de la Fundación Hogar Integral

View this post on Instagram

Llegó la hora de reír y de ayudar señoras y señores!!! nos vamos de #maratón de humor este domingo 15 de diciembre a partir de las 11am en el @teatropatria Estos 10 monstruos de la risa, además de talentosos, son infinitamente generosos y se unieron a esta bonita causa para compartir con ustedes casi 4 horas de carcajadas por una navidad sin hambre para los niños de la @fundacionhogarintegral Todo lo que se recaude garantizará una navidad digna para 1012 niños (primera infancia) de CAZUCÁ y CIUDAD BOLÍVAR. Van a disfrutar de: Alejandro Riaño @alejandroria Iván Marín @ivanmarinsoyyo Fredy Beltrán @callelajeta_ Carolina Cuervo @cuervocarolina Juan David Muñoz @juandacaribeshow Elíseo "Primo" Rojas @primorojas1 Cesar Corredor @barbaritahumor Fredy Quintero @boyacoman Roberto Camargo @camargus_team Oscar Monsalve @risalocahumor Así como hay humor para todos los gustos, hay boletas para todos los bolsillo (35mil – 50mil – 80mil) Llámanos al tel: 7105855 y te llevamos las entradas a tu casa, oficina o a donde quieras sin costo adicional. Si quieres más información sobre la fundación entra a: www.fundacionhogarintegral.org Nos vemos el domingo.