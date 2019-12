"Al principio tuve miedo, pero fue un gran desafío interpretar a dos personajes": Mackenzie Crook

¿Cómo se siente volver a ser calvo?

No me gusta. Me afeité la cabeza a inicios de mayo, así que ha sido mucho tiempo para estar sin pelo. Eso domina tu vida, la verdad es que todos comentan al respecto, todo el tiempo. Cada vez que paso por una superficie que refleja mi cara, lo recuerdo y todavía me sorprende. Pero estoy a punto de afeitarlo por última vez y finalmente lo podré dejar crecer de nuevo.

Durante la primera temporada mencionó que el largo proceso de maquillaje le ayudó a entrar en el personaje. ¿Estaba ansioso de hacerlo otra vez?

Sí, me encanta trabajar con los maquilladores, son increíbles, aunque también es agotador, y después de estos seis meses de hacerlo estoy listo para un descanso. En esta serie estoy interpretando a dos personajes, ambos con prótesis extensas, entonces es básicamente el doble de tiempo. Quiero decir, han sido días enteros los que he pasado en esa silla de maquillaje, tal vez incluso semanas si sumamos todas las horas. Pero aun así se disfruta.

¿Puede contarnos un poco sobre los dos personajes?

Interpreto a Veran en la primera temporada y ahora también a su hermano gemelo Harka. Fue un gran desafío. Me preguntaron si quería hacerlo y la reacción inicial fue: 'Sí, absolutamente quiero hacerlo', seguido rápidamente por la enorme duda de si podría lograrlo, pero ha sido brillante.

¿Tuvo que actuar consigo mismo en una escena?

Sí hubo una escena complicada, de hecho, más de cuatro días estuvo conmigo un doble interpretando partes alternas.

A muchas personas le sorprendió que dijera que se ha inspirado en Springwatch…

Sí, todavía lo tengo en la mente. La brutalidad del mundo natural y cómo en ese mundo no hay sentimentalismo. Eso es en lo que se basa Veran y el por qué no es un personaje malvado. Es genuinamente de ese mundo.

Mirando en retrospectiva, ¿cuáles fueron sus impresiones de la primera temporada?

Fue bastante alucinante verla terminada. No era lo que esperaba. No pude ver la estilización en el guion. A veces es frustrante terminar de trabajar en algo y entonces tienes que esperar un año antes de ver los resultados. Pero vale la pena cuando los ves.

Los dioses harán su parte en esta guerra por #Brtinannia. Nueva temporada estreno HOY. #FOXPremium pic.twitter.com/X8zCIlUEAt — FOX Premium (@FOXPremiumLat) December 6, 2019

"En realidad, es el trabajo ideal. Hubo momentos intensos, representando dos papeles, pero ni siquiera por eso trabajé tiempo completo".

Ha estado en grandes franquicias como Piratas del caribe, series épicas como Game of Thrones, en papeles de comedia como The Office y compartió escenario con Jez Butterworth en Jerusalén. En este punto de su carrera, cuando ha hecho de todo, ¿qué lo lleva a aceptar un papel?

No sé si puedo hacer más o menos cualquier cosa, pero este papel en Britannia es diferente para mí porque normalmente interpreto al más pequeño o estoy en papeles de comedia. Así que la profundidad en estos personajes es diferente, y cuando veo algo como esto, sé que no puedo dejarlo pasar. Y bueno, en realidad soy muy afortunado de haber podido representar gran cantidad y variedad de roles y espero que eso continúe.

Habiendo trabajado con Jez antes, ¿cómo ve su manera de escribir para esta y otras producciones?

Es un día emocionante cuando encuentras los guiones en tu bandeja de entrada y por supuesto, ahora hay tres Butterworths escribiendo, Tom y ahora John-Henry también. Sus hermanos son tan creativos como Jez. Te encuentras jadeando al ver ciertas cosas y volviendo la página porque no puedes creer lo que acabas de leer. Son excelentes.

¿Cómo cree que encaja Britannia en la actualidad?

Hay paralelos entre el entonces y el ahora, con los diversos conflictos que están teniendo lugar, pero se podría decir eso sobre cualquier punto de la historia. Si estuviéramos en los setenta ahora, estaríamos diciendo que esto es muy relevante para lo que está pasando ahora. No creo que haya sido intencional el trazar estos paralelos, solo creo que son temas universales que siempre están ahí. El entretenimiento es lo primero y lo principal.

¿Cuánto tiempo de inactividad pueden tener en una serie como Britannia?

En realidad, es el trabajo ideal. La primera parte fue filmada en República Checa y estuve fuera de casa algunas semanas. Esta segunda temporada fue filmada en el Reino Unido, así que estuve fuera cinco días como mucho. Hubo momentos intensos, representando dos papeles, pero ni siquiera por eso trabajé tiempo completo. Podía trabajar un bloque de cinco días y luego tener una semana apagada. Pasé mucho tiempo con la familia, mientras trabajaba en este proyecto.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar