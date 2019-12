Algunos detalles los dejaron en evidencia. ¿Con indirecta muy directa Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron su amor en Yo me llamo?

Este lunes Paola Jara fue una de las invitadas especiales de Yo me llamo.

La cantante se subió al escenario para cantar Mala mujer, pero también, para hablar un poco de su carrera.

Sin embargo, más allá de su música, su presente y su futuro, a muchos les llamó la atención ciertos detalles entre Paola, Jessi y Amparo mientras ella cantaba.

Detalles que para los televidentes, fueron la confirmación de que Jessi y Paola tienen una relación amorosa.

Si de pronto no ha escuchado Mala mujer, le contamos que parte de su letra dice lo siguiente: "Y un día esta mala fue sacada de ese hueco por los ojos más hermosos, fue escuchada, valorada, por un ser maravilloso que me cuida, que me ama".

Y justamente cuando ella cantaba, el programa ponchaba a Amparo, quien miraba a Jessi, haciéndole entender que esa parte de la canción era para él.

En otra parte, cuando Paola repitió las mismas palabras, de acuerdo a los televidentes se quedó mirando a Jessi y hasta, de pronto, lo señaló, aunque eso no quedó claro.

Pero eso no fue todo. Al final de la presentación Amparo le dijo a Paola que Jessi no dejó pasar a ninguna de sus imitadoras, pues ninguna daba la talla.

¿Con indirecta muy directa Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron su amor en Yo me llamo?

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar