Muere la a los 61 años Marie Fredriksson, cantante de Roxette.

La cantante del grupo sueco Roxette, Marie Fredriksson, a quien en 2002 le fue diagnosticado un tumor cerebral, ha muerto a los 61 años, según informan hoy medios locales.

"Marie Fredriksson, la cantante, compositora y una de las mitades del famoso duo Roxette, ha muerto. Tenía 61 años", escribe Radio Sweden en su cuenta de Twitter.

Marie Fredriksson, the Swedish pop singer-songwriter who formed one half of the world famous duo Roxette, has died. She was 61 years old.

