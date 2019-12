"Me da susto no despertarme de la anestesia", dijo la ex-Protagonista de Novela. "No quisiera morirme en este momento": Manuela Gómez sobre nueva cirugía.

Manuela Gómez se dio a conocer en el reality Protagonistas de Novela.

En la producción se ganó el cariño de los televidentes, pero también, el odio de otros tantos.

Luego de su salida del reality, Manuela comenzó a dedicarse a otros proyectos que nada tuvieron que tener con la televisión.

Montó una empresa de cuidado y belleza para las mujeres, también ha sido influenciadora de diferentes marcas, y además, ahora se dedica al mundo de la música siendo DJ.

Manuela siempre ha asegurado que ha tenido problemas con su cuerpo, peso y alimentación, debido al matoneo sufrido a lo largo de su vida.

Y hace poco, la influenciadora se sometió a una nueva cirugía, esta vez, relacionada a sus glúteos.

“Tengo dolor de estómago, tengo ansiedad, tengo susto, tengo todo… me da susto no despertarme de la anestesia (…) me da miedo no abrir los ojos, No quisiera morirme en este momento, estoy muy feliz en este momento”, manifestó al programa Lo sé todo, que siguió de cerca al procedimiento.

