"De amor yo no vivo"... ¿Lina Tejeiro terminó con Norman Capuozzo?

¿Lina Tejeiro terminó con Norman Capuozzo? En su cuenta de Instagram dijo: "De amor yo no vivo". A esto se refirió la actriz.

Muchos seguidores le han preguntado por su relación. Esto, porque después de su viaje por Europa con su novio ella dejó de publicar fotos juntos.

Lo que hizo pensar a muchos de sus seguidores si habían terminado.

¿Lina Tejeiro terminó con Norman Capuozzo?

Para sacar de la duda a todos sus fanáticos, la actriz resolvió la duda en sus historias de Instagram. "Hay mucha gente sufriendo", dijo. Entonces empezó a explicar:

"No estoy con el amor, porque de amor yo no vivo, de amor no pago las cuentas, ni las tarjetas de crédito. Así que tengo que trabajar y trabajar mucho", indicó.

Luego dijo que ella está enfocada en este momento en "cumplir metas laborales", por lo que debe "hacer sacrificios".

"Sacrificios como trabajar en diciembre, no viajar, no poder compartir con la familia. Sacrificios que valen la pena", señaló.

Esto fue lo que dijo:

