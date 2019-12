Muchos esperaban verla el próximo año, pero parece que no será así. ¿Novela de Caracol no será estrenada por la polémica que ha causado?

Mucho se ha hablado respecto a la novela basada en la vida de Martín Elías, quien falleció en 2017.

La novela, que será estrenada pronto en otros países, parece que no verá la luz en 2020, como muchos habían creído.

Fue La Negra Candela quien dio a conocer esto en su página web, Pasa el chisme:

"Los seguidores esperaban ansiosos el estreno de la bionovela para el año que termina pero no se dio a pesar de que las grabaciones finalizaron en mayo del mismo. Pero nada. Después se dijo que en noviembre pero tampoco. Ahora esperaban con ansias a su ídolo en el primer semestre del 2020, pero no. La novela del 'Gran Martín Elías', ahora llamada El hijo del Cacique, no fue incluida en la parrilla del primer semestre de Caracol T.V, dueña de la historia".

¿Novela de Caracol no será estrenada por la polémica que ha causado?

Captura de pantalla página web La Negra Candela

Y agregó: "De momento en Colombia se fue a la nevera porque ya se está presentando en Venezuela con éxito y se sabe que fue vendida a siete países especialmente centroamericanos".

Cabe mencionar que la misma Negra Candela contó en diversas ocasiones que había peleas en la familia del cantante relacionadas a la producción. ¿Habrá sido un motivo para no hablar de ella y tenerla todavía en secreto?

