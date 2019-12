¿De verdad nos robaron? Gabriela Tafur reveló polémico detalle que no mostraron las cámaras. La trampa que le habría quitado la corona de Miss Universo a la Señorita Colombia.

Este domingo se realizó una nueva edición de Miss Universo.

Gabriela Tafur, representante colombiana, quedó entre las cinco finalistas, pero no logró llevarse la corona.

Muchas personas afirmaron en redes que le "habían robado la corona".

Y otros tantos aseguraron que la había perdido por responder en español y por una "mala traducción en inglés".

Ahora, luego de la gran noche, Gabriela reveló detalles que no se conocían de por qué decidió responder en español.

En Noticias RCN afirmó lo siguiente:

La trampa que le habría quitado la corona de Miss Universo a la Señorita Colombia

¿Cuál crees que es el problema más importante en cuanto a la salud de las mujeres? #MissColombia 🇨🇴 responde su pregunta en #MissUniverso PARA MÁS >> https://t.co/97aTThkk6D #MissUniversoTelemundo #MissUniverse2019 pic.twitter.com/XezoffCKKg — Telemundo (@Telemundo) December 9, 2019

"A las hispanohablantes nos preguntan desde un principio si queremos o no traductor. Yo dije: ‘Quiero tener el traductor; voy a ver cuando llegue a Atlanta cómo me siento’. Allá trabajé con un traductor mucho tiempo, a nosotras nos dejan hablar con él bastante antes de la noche final, y yo le había dicho: ‘Mira, quiero que te pares ahí, por favor, voy a responder en inglés, si tengo algún vacío o alguna palabra que no pueda decirla en inglés me colaboras’. Esa era la idea”.

Y agregó: “Antes de salir me doy cuenta que tengo un nuevo traductor, ¡me lo cambiaron! Entonces, con él no había tenido la posibilidad de hablar lo que yo quería. Cuando hacen la pregunta, él de una entra a traducir… no tuve otra reacción más que responder en el idioma [español] que me había preguntado”.

Sus declaraciones generaron polémica entre los televidentes, quienes afirmaron que esa fue una manera del concurso de "hacer trampa" y no permitir que Gabriela ganara.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar