¿Otra vez? El chiste (muy pasado) de Steve Harvey sobre Miss Colombia

El chiste de mal gusto de Steve Harvey sobre Colombia y lo que serían los carteles de narcotráfico.

El nicio de Miss Universo no fue muy memorable con nuestro país, de nuevo Steve Harvey, quien entregó la corona mal a Ariadna Gutiérrez en una edición pasada del certamen, vuelve a presentar el concurso.

Sin embargo, no hubo quién se alegrara con el primer chiste del presentador en pleno concurso. De entrada, Harvey volvió a mencionar a Colombia, sin superar lo sucedido con Ariadna Gutiérrez, cuando en 2015 se equivocó al entregar la corona.

“La gente del cartel está molesta conmigo”, aseguró cuando vio a la delegación colombiana que gritaba 'no, no, no'.

El chiste no fue bien recibido por la gente en redes sociales que decidió decir que el comentario tenía que ver con drogas y carteles de narcotráfico, sin que esto haya sido comprobado.

El chiste de mal gusto de Steve Harvey sobre Colombia y lo que serían los carteles de narcotráfico.

Comparte este Steve Harvey de la suerte para que mantengas tu trabajo a pesar de las cagadas monumentales que cometas. pic.twitter.com/VkeTEq7jTK — DAHO (@deniseadriana_h) December 9, 2019

Steve harvey nombrando y haciendo chistes sobre colombia los colombianos:pic.twitter.com/2VnPW6wiXC #MissUniverse2019 — Mari | STREAM ROMANCE (@perrieswxsabi) December 9, 2019

Será que el Steve Harvey puede superar a Colombia?, aquí nadie lo quiere mijo, siéntese mejor #MissUniverse2019 pic.twitter.com/nfmhhpMRNA — Camilo;) 🇨🇴 (@camilozfan) December 9, 2019

Steve Harvey persona no grata en Colombia. Aquí está El cartel DE LOS EMPUTADOS. pic.twitter.com/YrRfHtD9pj — Mary ⚡ (@MaryRodrigzz) December 9, 2019

#MissUniverse2019 Yo al escuchar a Steve Harvey hablar sobre Colombia y nombrar al Cartel de drogas. pic.twitter.com/VallaEaNms — Mackenzie 🏳️‍🌈 (@DebnamCareyR) December 9, 2019

#MissUniverse2019 Yo al escuchar a Steve Harvey hablar sobre Colombia y nombrar al Cartel de drogas. pic.twitter.com/VallaEaNms — Mackenzie 🏳️‍🌈 (@DebnamCareyR) December 9, 2019

Hoy es Miss Universo 2019:

Aunque ninguno de los canales nacionales decidió transmitir el certamen mundial de la belleza,le contamos todo lo que tiene saber sobre esta versión 2019, en donde Colombia tiene una participante.

Gabriela Tafur saltará a la pasarela a las 7:00 de la noche del domingo para representar al país en Miss Universo 2019.

Lo puede ver en vivo en TNT.

En Estados Unidos, Gabriela Tafur en el Reinado Nacional representando al Valle del Cauca, mostrará si tiene lo necesario para hacerse con la corona.

El concurso se llevará a cabo en Atlanta, a las 7:00 p.m. hora Colombia. Las concursantes de Lituania, Rumania, Sierra Leona y Tanzania regresarán al concurso.

La Miss Universo del 2018, Catriona Gray le pondrá la corona a su sucesora terminada la gala.

¿Quién representa a Colombia?

La vallecaucana ilusiona a los colombianos con la posibilidad de llevarse la corona. Así le irá a Gabriela Tafur en el reinado, según vidente.

Mide casi 1.80 metros, y tiene unas medidas ideales para el reinado universal.

Por esta razón, muchos creen que Gabriela Tafur podría llegar a estar entre las finalistas del Reinado de Miss Universo.

Sin embargo, para un vidente Tafur no lograría quedarse con la corona más grande el reinado.

Se trata de Deseret Tavares, conocida por sus acertadas predicciones sobre varios famosos. Según dijo, el sueño de Tafur no se cumpliría en el reinado.

MISS UNIVERSO: El chiste de mal gusto de Steve Harvey sobre Colombia y lo que serían los carteles de narcotráfico.