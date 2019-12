Y varios de sus seguidores han dicho que "está mejor que el otro". ¿Jéssica Cediel ya no se casa y hasta consiguió un nuevo amor?

Aunque hasta hace unos meses se le veía muy feliz junto a Leo Sarria, lo cierto es que con el pasar de las semanas dejó de usar su anillo de compromiso y ambos borraron las fotos juntos en sus perfiles.

Adicional a eso, esta semana su ex publicó una imagen con una frase que hizo pensar a varios que ya no había ni amor, ni relación: "Lo que no sirve, que no estorbe".

Pero eso no ha sido todo. Y es que en los últimos días a Jéssica se le ha visto muy feliz con un nuevo hombre.

Se trata de Mack Roesch, participante del reality que presentaba Cediel, Exatlón Estados Unidos.

El programa Lo sé todo reveló unas historias de Instagram en las cuales Jéssica, además de estar con Mack, también asegura que la vida es para vivirla, pero también, para saber cuáles personas deben estar en nuestras vidas y cuáles no.

Cabe recordar que en la actualidad Jéssica se encuentra radicada en Estados Unidos, lugar en donde ha seguido desarrollando su carrera como presentadora, además de empezar a formarse como empresaria.

