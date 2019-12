"Le pregunté si estaba enamorado y me dijo que estaba llevado", dijo famosa presentadora. Jessi Uribe afirmó en entrevista que no está soltero… ¡Y no volvió con su ex!

Este sábado Paola Jara hizo parte del programa La Movida, de RCN.

Allí estuvo hablando sobre varios aspectos de su vida, y aunque los presentadores no le preguntaron directamente por Jessi Uribe, sí le hicieron varias indirectas.

Tanto así, que en medio de la entrevista, pasaron un video de otra entrevista con Jessi.

Allí habló que tiene una buena relación con su ex, y que, a pesar de la separación, intenta pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos.

Violeta Bergonzi, la presentadora que lo entrevistó, le preguntó si estaba soltero o enamorado, y él le dijo que no estaba ni soltero, ni a la orden.

Un hecho que, sumado a la entrevista con Paola Jara, fue la confirmación para algunos televidentes de que ambos tienen una relación.

Ya de vuelta al set, junto a Paola Jara, Violeta afirmó que, aunque no salió en la entrevista, Jessi le hizo una confesión amorosa.

"Le pregunté si estaba enamorado y me dijo que estaba llevado", comentó.

