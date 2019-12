"Me han deseado la muerte, que doy vergüenza", también dijo. "Oran a Dios para que me violen": graves mensajes que ha recibido participante de MasterChef Celebrity.

Se trata de Adriana Lucía, quien además de su participación en el reality de RCN, también ha estado muy conectada con el tema del paro y las marchas.

Desde el pasado 21 de noviembre varias personas han salido a protestar, pidiéndole al Gobierno varios cambios.

Una de esas ha sido Adriana Lucía, quien justamente este domingo 8 de diciembre, también cantará en el famoso concierto que darán varios artistas que han apoyado estas manifestaciones, Un canto por Colombia en la calle.

Sin embargo, su apoyo a las marchas no ha sido bien recibido, pues muchas personas han asegurado en redes que "todo es una fachada para ganar popularidad".

Por esa razón, la misma Adriana escribió un mensaje, hablando de la situación, de sus sentimientos y de su deseo de seguir adelante.

La publicación la hizo a través de su perfil de Twitter:

"Me han deseado la muerte, que doy vergüenza, que oran a Dios para que me violen, pero lo más absurdo que me han dicho es que todo lo hago porque quiero ser senadora. A ti, amigo marchante te digo: QUIERO LA CURUL DE TU CORAZÓN. Mañana 8:30 en el Planetario. ¿Vamos o qué?".

Me han deseado la muerte, que doy vergüenza, que oran a Dios para que me violen 🤦‍♀️ pero de lo más absurdo que me han dicho es que todo lo hago porque quiero ser senadora 😳. A ti, amigo marchante te digo: QUIERO LA CURUL DE TU CORAZÓN. Mañana 8:30 en el planetario ¿vamos o qué? — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 7, 2019

