¡Cómo nunca se había mostrado! "Me importa un cu$%& lo que la gente opine": Sara Uribe explota en redes tras rumores de separación.

Sara Uribe se dio a conocer en el reality Protagonistas de Novela y más tarde se convirtió en presentadora de televisión.

A esto se había dedicado hasta el año pasado, cuando confirmó que había empezado una relación con el jugador Fredy Guarín, y que por eso se iba a vivir a China.

La pareja duró cerca de un año viviendo allí, pero hace poco el jugador cambió de equipo y la familia tuvo que trasladarse a Brasil.

Un nuevo país que, supuestamente, ha afectado la estabilidad de la pareja.

De acuerdo con varios medios de comunicación, la pareja ya habría terminado o está en crisis.

Esto porque Sara se encuentra ahora en Medellín y ninguno ha compartido fotos en redes en las últimas semanas.

Las noticias y los rumores parece que han molestado a Sara.

Eso sumado a otros chismes que se han dado a lo largo de su carrera.

Por eso, la presentadora colombiana se despachó en redes.

"Me importa un culo lo que la gente opine, de puertas para adentro, ustedes no me están trayendo la comida. No te creas el cuento de agradarle a todo el mundo".

Sara Uribe explota en redes tras rumores de separación

