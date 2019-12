Cinco planes para gozarse los Bogoshorts 2019

View this post on Instagram

Le damos la bienvenida a las historias cortas dificil de medir. Recibimos el amor, las cuestiones, los sentires de los cinéfilos que dirigen sus perspectiva más allá del universo. Llegó la hora, las puertas de la #DimensiónBOGOSHORTS se abren. Fotografía: Daniel Jimenez y Cristian Pinzón.