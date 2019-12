Por mensaje de despedida, dicen que Thalía de 'Yo me llamo' se fue molesta con dos famosos

View this post on Instagram

Como lo dije hace unos instantes hoy solo tengo palabras de agradecimiento, por haberme permitido vivir la mejor experiencia de mi vida, esto fue un sueño hecho realidad. Me llevo muchos amigos increíbles @yomellamoandrescepeda2019 eres un Artistaso y @yomellamoespinozapazcolombia fuiste mi confidente, mi parcero de angustias y guachafitas ☺️🤪en todo este proceso! Felicitaciones a los dos! Gracias a @yomellamo a mis tres jurados maravillosos. @cesarescola @agrisales333 @jessiuribe3 aprendi un montón! Gracias a mi familia y a mi novio @davidtrujillocano por el apoyo incondicional y por alentarme cada día! Y sin duda alguna a todos ustedes que me siguen, gracias los llevo en mi corazón!