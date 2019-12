"'Carter' es una serie para vivir el misterio, pero a punta de risas": Jerry O'Connell

¿Qué nos puede decir del show?

Carter se centra en la vida de un chico que es una gran estrella de Hollywood y que encarna a un agente de policía en la televisión. Y solo por eso se cree genial. Pero debe volver a su pequeño pueblo natal y cree que porque fue un policía en televisión, puede decirles a los reales cómo resolver crímenes. Entonces es en ese momento cuando comienza a hacer una "burla" a todos los shows de detectives, porque es un chico que siendo una estrella de televisión, intenta resolver crímenes, utilizando el rol que la televisión le impuso en determinado momento.

¿Cómo describiría a su personaje, Harley Carter?

Yo diría que es una persona muy insegura, por lo que es actor, y todos los actores somos inseguros. Diría que es muy vanidoso, se preocupa mucho por su apariencia, pero realmente es un buen detective y resulta que tú puedes aprender mucho con él y hasta te enseña a resolver crímenes.

En este programa de televisión es un actor que tiene que empezar de nuevo. Pero hablando de usted, de su carrera real, ¿cuál ha sido el momento más difícil en su vida como artista?

Creo que no ha sido algo del trabajo. Mi esposa y yo tuvimos hijas gemelas y ahora tienen 10. Pero cuando ellas estaban bebés, fue duro, los primeros 2 o 3 años no fue para nada fácil. Las niñas estaban gritando todo el tiempo, mi esposa y yo estábamos peleando siempre. Simplemente es muy difícil tener gemelas y tratar de balancear eso y el trabajo. Ahora se portan bien, excepto esta mañana que estaban peleando.

Harley Carter vuelve a su ciudad natal para empezar de cero y reflexionar sobre todo. Ahora bien, ¿cuál es su lugar favorito, como Jerry O'Connell, para pensar sobre la vida?

Es bastante gracioso, ¿sabes? Mi esposa y yo tenemos hijas y están en este momento en quinto grado. Quisiera poder decir que voy a algún sitio a relajarme, pero no tengo un lugar para ir. Quisiera que fuera un lago o algo así, pero ambos estamos muy ocupados encargándonos de nuestras hijas. Cuando ellas crezcan y se vayan de la casa, ahí de pronto mi esposa y yo podamos ir a Cartagena y relajarnos. Tal vez tener unas largas vacaciones. Pero ahora, lo siento, no tengo ningún lugar para meditar.

“Tuvimos un tiempo muy divertido haciendo este show, nos reímos mucho grabando cada una de las escenas. Así que, si ves el programa, de seguro también morirás de la risa”, Jerry O'Connell.

Usted y Carter son actores. Además de eso, ¿hay algo en que se parezcan?

Los dos nos preocupamos por cómo nos vemos, somos un poco vanidosos. Diría que el personaje de Carter es un poco más vanidoso de lo que soy yo. Él es mucho mejor detective de lo que yo soy, yo no estaría resolviendo crímenes para nada. Y creo que su personaje es mucho más famoso de lo que yo soy en la vida real. En conclusión: creo que es más famoso, un poco más vanidoso y muchísimo mejor detective, es decir, nos diferenciamos más de lo que realmente nos parecemos.

¿Por qué cree que la fórmula de policía investigativo con comedia funciona tan bien en televisión?

Creo que muchas personas aman el misterio y les encanta tener algunas carcajadas en el camino. Entonces creo que el misterio y la comedia funcionan bien mezcladas.

Además de actor, también es productor de esta serie. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Creo que ser un productor cuando uno es más viejo, ya que estoy en mis cuarentas, te da más confianza porque tienes más experiencia y puedes hablarles a los jóvenes con conocimiento de causa. Pero la verdad es que no me siento como un jefe y definitivamente no despido gente, eso es seguro. Tampoco le digo a la gente qué hacer. Ha sido realmente divertido, hago entrevistas y las personas me dicen productor, entonces me siento como un adulto.

¿Ha aprendido algo de Harley en su gran cambio de vida?

Sí, claro. Esta serie nos habla mucho de relaciones, de volver a casa y saber con exactitud cuáles personas deben estar realmente en tu vida y cuáles no. Y es que, al igual que la comedia, tenemos momentos muy emotivos en la producción que te hacen reflexionar. A mí, por ejemplo, me ha ayudado a apreciar mi casa, y es que me voy de ella cerca de cuatro meses al año, entonces este tipo de producciones me ayudan a apreciar mi hogar.

¿Hay algo que cambiaría de la personalidad de Carter?

Algunas veces puede ser una persona muy egoísta, pero es porque es una gran estrella de Hollywood, entonces cree que todo tiene que girar alrededor de él. Pero debo de decir que, eso fue algo que lo hizo muy divertido de interpretar, porque pude ser egoísta y hablar de mí. En la vida real soy un poco tímido para hacer eso, así que fue sensacional interpretar a un personaje que lo hace.

¿Qué personaje quisiera interpretar y cuál no?

Bueno, primero déjame decirte que un rol que me gustaría interpretar sería en una película de superhéroes. No soy tan musculoso como 'la Roca', pero sí tengo una membresía de gimnasio y podría ir más seguido. Y un rol que no me gustaría interpretar, sabes, creo que no me gustaría hacer algo muy dramático porque me divertí mucho haciendo Carter y creo que la gente también lo disfrutó, así que me siento bien haciendo este tipo de personajes.

Ha trabajado con casi todas las personas en la industria hasta este punto, pero, ¿quién sería alguien con el que le gustaría trabajar a futuro?

Quiero trabajar con Shakira, nunca la he conocido. ¿Sabes qué me gusta de ella? Es honesta y sus caderas no mienten.

