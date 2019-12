Actor de 'Pandillas, guerra y paz' está hospitalizado desde hace varios días

View this post on Instagram

#CambiarEs El actor Adrián Jiménez se encuentra hace unos días hospitalizado en el hospital universitario San José de Bogotá por una complicación en su estómago. Al parecer tuvo problemas con una úlcera que se le estalló y debió ser intervenido quirúrgicamente. . . Su estado ha ido mejorando, pero sí estuvo muy delicado, además estará por varias semanas sin poder trabajar situación que tiene aún más preocupado al actor.