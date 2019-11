Daniel Samper está buscando doble para hacer video con Esperanza Gómez

View this post on Instagram

Se vino (es un decir) el momento cumbre: dije que si llegaba a 700 mil suscriptores en mi canal de YouTube #HolaSoyDanny, haría un video para adultos con @esperanzagomez y estoy a un cacho (es otro decir) de lograrlo. En mi casa me van a matar. Por eso busco urgentemente un doble. Si clasifica, suba su foto con el HT #QuieroSerDobleDeDanny y ayúdenme a salir de este lío.