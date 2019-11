“Hay dinastía Díaz para rato”: Rafael Santos

El hijo mayor de Diomedes Díaz, Rafael Santos, le dio vida a los grandes éxitos de su padre en la obra de teatro ‘Amarte más no pude’.

¿Cómo surgió la idea de hacer una obra de teatro basada en los vallenatos de Diomedes Díaz?

La obra fue producida y dirigida por el maestro Dago García y tiene una profunda relación con el vallenato. Es una obra musicalizada, mejor dicho, una parranda hecha teatro. Y para mí fue un honor que gracias al llamado de Dago García pudiera interpretar los éxitos más grandes que cosechó mi papá durante su carrera artística.

¿Qué representó para Rafael Santos estar en la capital del país, en el Teatro Patria, cantándole a los ‘diomedistas’?

Es un orgullo seguir representando mi dinastía. Tengo un compromiso muy importante que es nutrir de música al pueblo que dejó papá, a los seguidores de Martín Elías y, por supuesto, a los que siempre me han esperado a mí. Y gracias a Dios llegó esta bendición de Dios, donde pude hacer lo que más me gusta, que es actuar y cantar.

¿Entonces la obra es una parranda?

Es una obra de arte musicalizada, pero tira más hacia la parranda. En la obra, que está hasta este sábado, los asistentes pueden bailar y cantar conmigo.

¿Pero también es romántica?

Exactamente. Y por cada escena que vaya pasando va una canción vallenata. Fue hecha basada en las canciones de mi papá y creo que es la primera vez que se hace una obra de teatro con música vallenata. La gente entra seria y sale muerta de la risa. Pero la historia se trata de los consejos que Rafael Santos le da a un cachaco para que sepa cómo enamorar a una costeña con los éxitos de los Diomedes Díaz.

¿Y cuál es el consejo que un costeño le puede dar a un cachaco?

Lo primero que le tengo que decir es que ¡primo, muévase, que el frío pone muy duras las cosas!

Rafael Santos no solo es cantante, también ha participado en varias novelas. ¿Qué tal fue la experiencia de actuar en teatro?

A mí me encantó esta obra porque fue mi primera vez haciendo teatro. Nunca había hecho teatro y mucho menos con vallenato. Yo, con esta novela que acabamos de hacer de Martín Elías, completo cuatro producciones profesionales, donde he contado con la suerte que han tenido en cuenta mi talento para participar en ellas y afortunadamente he dado la talla.

¿Le quedó gustando la actuación?

Sí, porque nació con mi arte. Lástima que lo vine a descubrir un poco tarde, pero mira que al cantar, yo te actúo una canción en el escenario.

¿Qué pueden esperar los seguidores de Rafael Santos?

Cinco meses con el rey vallenato Julián Mujica, nos ha dado un muy buen resultado. Porque los seguidores de Diomedes saben quién es el hijo de Diomedes y saben quién es Rafael Santos y saben que canta 100% vallenato.

Y como resultado de esa unión salió la canción ‘Lo que quiero’, que ya está disponible en todas las plataformas.

