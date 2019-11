'Last Christmas': una comedia romántica inspirada en la música de George Michael

Este jueves 28 de noviembre llegará a las salas de cine colombianas Last Christmas, una comedia romántica protagonizada por Emilia Clarke. Si usted es amante de estas películas y también de la música de George Michael, tiene que ir a verla, porque las canciones del británico, inspiraron esta cinta. ¿Con qué temas se encontrará en Last Christmas?

Last Christmas

Este tema no podía faltar en una cinta de amor navideña. Emilia interpreta a Kate, una mujer que sueña con ser cantante y su inspiración es George Michael. Además de eso, trabaja en un local que vende cientos de objetos para la Navidad, siempre vestida de duende, así que por supuesto, una de sus canciones favoritas es Last Christmas.

Praying for Time

La pasada Navidad Kate estuvo a punto de morir (en la película sabrán por qué), y desde ese momento su vida no ha sido la misma. No se toma en serio nada y el mundo parece que le da igual hasta que conoce a Tom (Henry Golding), el hombre casi perfecto. Él le enseñará que la vida hay que aprovecharla a cada instante, y justamente, este tema hace parte de ese momento en la vida de Kate.

Fastlove

Entre los millones de errores que ha cometido Kate en el último año, uno de los más graves tiene que ver con el amor, y su deseo de pasar la noche con el primer hombre que se le atraviese. Por eso, esta canción describe esa equivocación que le ha costado bastante, pues ha perdido a sus mejores amigos y también está a punto de perder a su familia y a su trabajo por eso.

Everything She Wants

Una canción que al igual que Last Christmas, hace parte de la discografía de George mientras hizo parte del famoso dúo pop, Wham! Esta canción implica en la historia de Kate el punto máximo de locura y estupideces cometidas. Al ver la cinta se dará cuenta que este tema es un antes y un después en su vida, todo gracias a Tom.

Freedom! '90

Libertad es la que siente Kate luego de comprender que la vida va más allá de lo que ocurrió un año atrás. Y justamente, este tema describe a la perfección todo lo que sucede con esta mujer luego de comprender que tiene un millón de sueños por cumplir. Además, en ese intento por volver a ser ella misma, también entenderá que la vida significa ayudar a que las demás personas puedan ser felices.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar