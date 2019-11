Imitadora de 'Yo me llamo' apareció con poca ropa, y le dicen que sí se llama

View this post on Instagram

Que lindo regresar a @diaadiacaracoltv hablar de nuestra nueva temporada de @mujeresalaplancha @fteatronacional Mis hermosas compañeras @adrianabottina @lauramayolo @gruposiam falto mi @dianangel01 Las mejores anfitrionas @carolinacruzosorio @apuntesdecata @caritosotooficial y la compañía inigualable de @soyjosemiel y @mimianayao