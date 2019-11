Ellos son los hijos de Mónica Rodríguez que casi nadie conocía

View this post on Instagram

#tbt con este par de hijos míos lindos hace varios años (ya están grandes jajajja) …. es increíble como pasa el tiempo y verlos casi del otro lado… Digo casi, porque aún faltan cositas para poder soltar totalmente! Pero en todos estos años he aprendido mucho de ellos y con ellos! Sin duda la experiencia más fuerte de mi vida fue ser madre tan joven y quedarme sola con ellos todos estos años… Pero hoy que miro atrás me doy cuenta del camino recorrido y de la importancia de haber estado a su lado a pesar de tantas dificultades que hemos tenido que pasar los 3 juntos e individualmente! Yo Doy gracias a Dios por esas dificultades, porque el aprendizaje ha sido enorme, porque me he fortalecido de maneras que jamás imaginé… Hoy aunque sé que no soy invencible, me siento invencible, capaz de enfrentar lo que sea que venga en este camino que me falta por recorrer! Dios jamás me ha desamparado y aunque muchas veces me haya peleado con Él, hoy reconozco más que siempre que fue su mano la que me sostuvo, fueron sus brazos mi gran Refugio, fue la oración mi mejor aliciente … Mi FE me mantiene en pie de lucha cada día, me da paz, me da Alegría! 🙏🏼❤️✨ Nunca pierdan la Fe, ni la Esperanza … Lo malo pasará … nada es para siempre …. 🎈 #Somos3