"Nuestro show será como una pelea de pesos pesados": W.A.S.P

No solo el nombre de la agrupación ha causado curiosidad, también la metamorfosis que sufrió el líder de la agrupación, Blackie Lawless, quien sorprendió a sus seguidores al anunciar su reconciliación con la religión. Esto, sin duda, ocupó los titulares de varios medios especializados. De hecho, uno de sus recientes trabajos musicales muestra su conexión con la fe.

Ahora bien, si se habla de W.A.S.P y Colombia, también hay mucha tela por cortar, pues la agrupación ha intentado tocar dos veces en nuestro país y se ha visto forzada a cancelar los shows. Por eso, para muchos seguidores, la noticia de que por tercera vez intentarán venir a Colombia ha generado emoción y ansiedad. Y no es para menos, pues el grupo estadounidense hará parte del cartel principal de la segunda versión del Knotfest, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Hipódromo de los Andes.

W.A.S.P compartirá un excelso cartel con Slipknot, Behemoth, Testament, Accept, Unleashed, Stratovarius, Reencarnación y otras bandas colombianas. Así que aprovechamos este festín rockero para hablar con Blackie Lawless, fundador de esta legendaria agrupación.

Re-Idolized fue el último trabajo musical que sacaron, ¿están grabando en este momento o están planeándolo?

Sí, pero por el momento nada se va a publicar, porque iniciaremos una gira mundial el próximo año. De hecho, no adelantaremos nada en nuestra presentación en Colombia, así que nos enfocaremos en eso en 2020. Ahora, vale la pena destacar que siempre estoy en el estudio grabando cosas.

¿Cuál es trabajo que más representa a W.A.S.P y a Blackie Lawless?

Es una pregunta difícil y siempre que me la hacen. Tengo que decir que es todo lo que hemos elaborado, durante estos años. Si miro los inicios de W.A.S.P y lo que hacemos hoy, en definitiva, es un conjunto que tiene como resultado un cuerpo muy bien elaborado. O sea, para mí todos los trabajos han sido importantes y tienen un significado especial. Por eso, cuando alguien me dice que escoja un trabajo, mi respuesta es que no lo haré, porque todo es un complemento.

Hace ya varios años, los fans de W.A.S.P fueron sorprendidos con la noticia de que se había reconciliado con Dios y se había vuelto una persona religiosa, ¿cree que esa novedad alejó a muchos de sus fans?

Para ser honesto, no siento eso. No creo que esa noticia haya afectado a la banda. La gente ha sido muy amable y me han permitido expresar mi fe. Han respetado eso.

En los años ochenta, bandas como Twisted Sister, Mötley Crüe y el mismo W.A.S.P tuvieron que enfrentar una grave censura de las esposas de varios diputados estadounidenses que consideraban la música de estos grupos como una mala influencia para los jóvenes, ¿cómo vivió esto?

Cuando esta censura ocurrió, no podía creer que eso estuviera pasando, pero luego entendí el porqué, y realmente eso me escandalizó. Ellos alarmaron a la gente sobre nuestras letras y música y decían que invitábamos a los jóvenes a consumir drogas y a suicidarse. Pero en realidad esa no era la preocupación de ellos: con esta censura lo que buscaban era ganar la presidencia y vicepresidencia y lo lograron. Eso me asqueó. Somos una banda de rock que graba música. ¿Qué tan peligroso podría ser eso en comparación con el racismo o las armas nucleares? En esos días, ocupábamos los titulares de la noticias y luego descubrí el porqué: ellos con esto buscaban mayor visibilidad política y así ocupar grandes puestos. Ahora, en realidad fue muy interesante descubrir esto, porque aprendí muchas cosas.

¿Qué agrupación o artista lo inspiró a hacer música?

El primer recuerdo que tengo en mi vida fue cuando tenía dos años. Tengo presente el sonido de un radio junto a mis padres, mientras desayunábamos. Es la primera cosa que recuerdo, sé que no es un músico en particular, pero para mí, sin duda, eso marcó mi destino. Y recuerdo escuchar música y preguntar de dónde viene ese sonido, ya que no entendía cómo alguien se comunicaba conmigo por medio de una caja.

Ahora hablemos de esta segunda versión del Knotfest en Colombia, donde ustedes son una de las bandas que hacen parte del cartel principal. ¿Qué tipo de presentación veremos?

Amamos estar en este tipo de festivales, lo vemos como una especie de combate de peso pesado y nosotros estamos allí para tratar de herir a alguien: esa la actitud que tomamos en el show. Es una actuación en la que vamos a aplanar a todo el mundo, a la audiencia y a las bandas que allí participen, eso es lo que queremos hacer.

¿Qué ha escuchado acerca de los rockeros colombianos y de las bandas?

Para ser honesto, no escucho mucha música, porque estoy muy ocupado haciendo lo mío, entonces no tengo oportunidad de disfrutar lo que hacen otras personas. Siempre le doy este ejemplo a la gente: si tú eres un mecánico y reparas carros todo el día y luego llegas a casa, no vas a querer arreglar tu propio carro, estás cansado.

Por eso, si hablamos de los rockeros colombianos, no sé mucho, pues nosotros estuvimos en Colombia una vez y no pudimos tocar porque hubo un problema con el lugar donde se iba a hacer el concierto, pero sentimos y vivimos la pasión de los fans. Es una energía muy similar a la de W.A.S.P, entonces estoy seguro de que una vez estemos en tarima, nos conectaremos de manera explosiva.

Por último, ¿qué canciones escucharemos de W.A.S.P?

Por ahora, no tenemos claro nuestro setlist para el show. Lo único que sabemos es que es la primera vez que tocaremos en Colombia y seguramente sonarán canciones de toda nuestra discografía.