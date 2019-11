Los televidentes piden su salida… ¡lo más rápido que se pueda! Actitud de jurado de Yo me llamo que le ha quitado rating a Caracol.

El reality de Caracol es el más visto por los televidentes colombianos.

Y de acuerdo con Kantar Ibope Media, ha logrado mantenerse en el primer lugar del rating.

No obstante, sus cifras han estado bajando, pasando de 18 puntos a 16 o menos.

La razón tendría que ver con la actitud de Amparo Grisales a la hora de criticar a los imitadores.

Y es que, para los televidentes, la jurado no duda en "humillar" a los concursantes con comentarios, que según ellos, los avergüenzan y no enseñan.

Su actitud ha molestado tanto, que muchos espectadores han pedido su salida.

Estos han sido algunos comentarios de los televidentes en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia:

Actitud de jurado de Yo me llamo que le ha quitado rating a Caracol

#YoMeLlamo esa señora lo que hace es humillar,mas no enseñar, hay una brecha gigantesca entre ser un jurado critico fuerte y humillar. #nomasamparo — Eduin Portillo (@eduinportillo31) November 19, 2019

Sobre el reality de Caracol, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar