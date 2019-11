"En las decisiones de los jurados hay gato encerrado". Televidentes dicen que hay "rosca" en Yo me llamo luego de eliminación.

La semana comienza con nuevas eliminaciones en el reality de Caracol.

Este lunes se volvieron a subir al escenario Pedro Infante, Jorge Celedón, Isabel Pantoja y Natalia Jiménez.

Sin embargo, al final, fue Isabel Pantoja quien dijo adiós.

— Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 19, 2019

Un hecho que generó polémica entre los televidentes, quienes afirmaron que no era justo, pues "Pedro Infante y Natalia Jiménez" habían tenido peores presentaciones.

Hubo tanta polémica, que hasta algunos espectadores aseguraron que "hay rosca" en el programa a la hora de elegir quién sigue y quién no.

Estos fueron algunos comentarios en redes, especialmente en Twitter, red social en la que el programa suele ser tendencia:

Televidentes dicen que hay "rosca" en Yo me llamo luego de eliminación

#yomellamo Natalia Jimenez se nota la rosca que tiene. PARA MI NO SE LLAMA

¿Quién entiende a esos jurados?cero imparciales, a unos no les perdonan equivocaciones en la letra y a otros si, como en el caso de Pedro Infante que dejó de cantar en más de una parte de la canción y aun así lo salvan. 😡😡😡 #YoMeLlamo

No le perdono al maestro escola si protege a Pedro Infante #YoMeLlamo

Me gusta pedro infante pero me parece injusto ,no canto casi nada 🤷🏻‍♂️ #YoMeLlamo

— Guillermo Henao (@LeonHenao) November 19, 2019