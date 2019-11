Paola Jara se convertirá en jurado de reality de Caracol en medio de escándalo con Jessi Uribe

View this post on Instagram

#Repost @diaadiacaracoltv ・・・ ¡Definitivamente está A OTRO NIVEL! @paolajarapj nos sorprendió con la noticia que será parte del jurado de la próxima temporada de @aotronivelco 😱 Amigos muy feliz de compartirles esta noticia que para mi es demasiado importante! Espero que me acompañen todas las noches , le pido a Dios sabiduría y que me guíe para dar lo mejor de mi. Muy agradecida, gracias por su apoyo siempre! 🙌🏻❤️ #pjlovers🖤 #cumpliendosueños