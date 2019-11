Los televidentes se cansaron y así lo han mostrado. El polémico hashtag con el que piden que Amparo Grisales se vaya de Yo me llamo.

Yo me llamo es en la actualidad el programa más visto de la televisión colombiana.

De acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media, el reality de Caracol siempre se fija en el primer lugar marcando más de 16 puntos de audiencia.

Para esta temporada Jessi Uribe se estrenó como jurado.

Y por supuesto, la cuota de picante la ha vuelto a poner Amparo Grisales.

Sin duda, la actriz es estricta a la hora de dar sus opiniones, siempre con la intención de que los imitadores aprendan.

No obstante, muchos televidentes han catalogado muchas veces sus comentarios como una "humillación".

Justamente por eso, se ha hecho popular en Twitter una tendencia con la que los televidentes han pedido que "saquen" a Amparo Grisales del programa.

Se trata de #NoMásAmparo, y algunos comentarios utilizándolo han sido los siguientes:

El polémico hashtag con el que piden que Amparo Grisales se vaya de Yo me llamo

Qué necesidad tenía de humillar a la chica que imita a Cher???? Pues no fue la mejor presentación pero merece respeto!!!!!! #NoMasAmparoGrisales — Alejandra Ballesteros 🎄 (@alejitapita) November 8, 2019

#YoMeLlamo excelente programa lo unico "boleta"… "Desagradable"… "Detestable".. es @Amparo_Grisales #NOMASAMPARO… sin talento y criticando "Mute" al tv cuando ella habla… Que fastidio de vieja… 😤 — MAO_CAST (@MAO_CAST) October 29, 2019

@Amparo_Grisales se ve que no sabe nada de música si elogio a Ozuna, y me dijo a Carla Morrison que no lo hizo. Usted está ahí sentada solo para dar show, qué descrédito de la televisión colombiana y falta de respeto para los participantes #Nomasamparogrisales en @YomeLlamo — David Castro (@DavidCastroDc) October 22, 2019

Sobre las críticas de su participación en el reality, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

