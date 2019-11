Franz Ferdinand regresa a Colombia para darle a su público una triple descarga de rock y baile

¿Con qué llegará Franz Ferdinand mañana en la noche al Movistar Arena?

Creo que lo más importante de esta presentación es que no venimos solos, sino que a nuestro lado estará Interpol, que no es cualquier banda. A eso suma que hemos querido que en cada parte de Latinoamérica donde hemos tocado, se sintieran los sonidos propios de los países en los que estamos. En ese sentido, y aunque hace unos meses todavía era un secreto, ya podemos decir con todo el orgullo que nos acompañará en Colombia Margarita siempre viva, un proyecto de Medellín.

También será un concierto cargado de muchas emociones porque con esta presentación cerraremos nuestro último tour que empezó en 2018. Así que será una noche especial para nosotros y esperamos que para ustedes sea igual.

Para muchos de sus fanáticos esta será la primera vez que los verán en vivo. ¿Cómo describe los conciertos de Franz Ferdinand?

Lo veo como un espectáculo muy enérgico, donde el baile es protagonista a la hora de animar al público. Yo lo siento como un momento en el que te olvidas de todo y te entregas al movimiento y a la música.

¿Cuál es esa canción que, personalmente, ama tocar?

La verdad amo un sin fin de canciones, pero si tengo que elegir, en este momento me quedo con Lazy Boy, que justamente hace parte de nuestro último álbum, Always Ascending. Desde mi punto de vista es un tema que describe muy bien esta última producción, además de tener una energía increíble. Y a todo lo anterior puedo sumar que me divierto mucho tocándola, y finalmente, la diversión es el objetivo principal de los conciertos, ¿no?

Varias son las personas que aman Take me Out, y a pesar de sus años, cada día tiene más reproducciones y la corean con más fuerza en los conciertos. ¿Cuál pudo haber sido la fórmula mágica para que hace años fuera un éxito y hoy ya sea considerado un clásico?

¡Dios! ¡Es muy buena canción! Creo que es un tema que a pesar de su rudeza es muy bailable y la conexión comienza desde ese intro que se va levantando poco a poco y finalmente estalla. Me hace muy feliz que hoy sea una canción universal, es algo que siempre deseas, pero que pocas veces se puede conseguir.

Ya que estamos hablando de canciones, ¿cuál es o cuáles son sus favoritas de toda la discografía de la banda?

Creo que todas las del segundo álbum me mueven mucho la fibra.

¿Cómo ha sido la experiencia de rodar junto a Interpol?

Con ellos compartimos en varios festivales y conciertos a comienzos de los 2000 y bueno, tocamos durante mucho tiempo, y esa fue la primera vez que estuvimos juntos de esa manera. Ahora volvemos y es increíble lo mucho que han crecido, tanto así, que millones los consideran un clásico alrededor del mundo, y claro, nosotros también pensamos lo mismo y nos quitamos el sombrero cada vez que los vemos.

¿Tiene un tema favorito de Interpol?

Buena pregunta. Tal vez Slow Hands, porque es de esa vieja escuela de Interpol que te transporta de inmediato a esos comienzos de los 2000. Y como buena persona de edad, me gusta recordar los "años maravillosos".

Ahora están tocando con Interpol, una banda de gran calibre, sin embargo, en el espectro musical hay otras grandes agrupaciones al igual que ellos. ¿Con quiénes les gustaría tocar a futuro?

Este año tocamos en Australia junto a MGMT y la verdad terminamos fascinados con sus canciones y su espectáculo en vivo. Así que nos quedamos pensando que sería estupendo poder tocar con ellos, y no solamente en Australia, sino también en otras partes del mundo. Foals es otra banda por la que sentimos mucho respeto y en la lista también tiene que estar Hot Chip, que por cierto, van a estar tocando pronto en Colombia, así que vayan y véalos porque son tremendos.

Hablando de agrupaciones, ¿cuáles son esas bandas que está escuchando ahora y que nos recomienda?

Omni es una de ellas. Son de Atlanta, Estados Unidos, y hace poco lanzaron su nuevo álbum, Networker. Si les gusta ese rock con el que también se puede bailar, bueno, ellos son de ese estilo.

¿Por qué es importante el público colombiano para Franz Ferdinand?

Ya hemos pisado suelo colombiano y desde la primera vez nos hemos sentido cómodos y felices con el público. Siempre tienen mucha energía y son muy salvajes, y ese tipo de audiencia es la que necesitamos para recargar energía. Por eso cada vez que podemos hacemos una parada para revitalizarnos.

¿Qué se viene para Franz Ferdinand luego de su presentación en Bogotá?

Por ahora estamos enfocados en terminar los conciertos de esta gira, para después dedicarnos casi que por completo a escribir las letras de las que serán nuestras próximas canciones.

