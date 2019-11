Le dieron palo en redes sociales. El error de Amparo Grisales en Yo me llamo que los televidentes no le perdonaron.

La semana comenzó con nuevas presentaciones en el reality de Caracol.

En la noche del lunes el primero en presentarse fue Pedro Infante y el segundo turno fue para Natalia Jiménez.

#YoMeLlamo | ¡Qué fuerza de interpretación, Natalia! La madrileña puso a ‘rockear’ a Jessi Uribe, quien destacó la dificultad de su técnica. 🎸 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/83qUNGNx0g — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 19, 2019

Jessi Uribe fue el primero en darle sus consejos y críticas, y en general, la felicitó por su presentación.

No obstante, Amparo, quien luego tomó la palabra, aseguró que había tenido algunas fallas en afinación y acentuación del español.

Además de eso, aseguró que no se parecía en nada a la Natalia Jiménez del video, puesto que en las imágenes llevaba el pelo suelto, mientras que la imitadora siempre usaba el pelo recogido.

A eso sumó que en el video llevaba un vestido negro con escote.

Sin embargo, los televidentes aseguraron que no era así como decía, pues en el video Natalia lleva un vestido rojo.

Su error no dudaron en mostrarlo en redes sociales:

El error de Amparo Grisales en Yo me llamo

El el vídeo original de " Que te quería " Natalia Jiménez sale con un vestido rojo . Señora Amparo #YoMeLlamo @YomeLlamo — Diego Ordubay (@doer121) November 19, 2019

Sobre las críticas de su participación en el reality, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro hace unos meses:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

